مكتوم بن محمد في زيارة «جيتكس»: التكنولوجيا محور مهم للتنمية بدبي والإمارات

المصدر: دبي ــ البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن التكنولوجيا كانت وستبقى أحد أهم محاور التنمية في دبي والإمارات.

مشيراً سموه إلى أن الحكومات بحاجة للتقنية، لتسريع عجلة النمو، والتقنيات بحاجة للحكومات، لتمكين المجتمعات وتنظيم الاستخدامات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض جيتكس غلوبال، وعالم الذكاء الاصطناعي، في دورته الـ 41 في مركز دبي التجاري العالمي، وتفقّد سموه أجنحة حكومة الإمارات، وحكومة المملكة العربية السعودية، وحكومتي دبي وأبوظبي، كما حضر سموه إطلاق الهوية الجديدة للحكومة الرقمية الاتحادية، في جناح هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

كما أكد سموه أن التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حالياً، وأثره في دعم توجهات التنمية، يتطلب المزيد من المشاريع النوعية، التي تستهدف بالدرجة الأولى، تسهيل حياة الناس، وخدمة القطاعات الحيوية في المجتمع.



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