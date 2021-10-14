نظام التعرفة المرورية «سالك»

المصدر: إعداد: العنود ثابت العامري

سالك: اسم فاعل من سلك، أي خالٍ من الحواجز والعوائق، وغير مسدود، ولهذا المعنى اختير اسماً لنظام التعرفة المرورية في دبي، وهو نظام إلكتروني أنشأته هيئة الطرق والمواصلات باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم الطرق والمرور فيها، بموجب القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية في الإمارة ولائحته التنفيذية، ويتم الاشتراك في هذا النظام عن طريق شراء شريحة إلكترونية من منافذ البيع المعتمدة في الدولة أو عبر موقع سالك الإلكتروني www.salik.rta.ae/ ويتم تعبئتها بشكل دوري من قبل مالك المركبة بحسب الإرشادات المبينة في أنظمة الهيئة.

ويهدف سالك إلى تحقيق انسيابية حركة مرور المركبات في الإمارة، وتخفيف الضغط على بعض الطرق الرئيسة فيها، حيث تضمن هذه الطرق لمرتاديها التنقل والوصول إلى المناطق المقصودة بيسر وسهولة، عن طريق تسجيل المركبات الميكانيكية، بجميع أنواعها وأشكالها لعبور بوابات التعرفة المرورية، التي توجد على الطرق الرئيسة والسريعة في الإمارة.

ولضمان الاستخدام الأمثل للطرق التي توجد بها بوابات التعرفة المرورية، فعلى مالك المركبة الالتزام بعدد من الإجراءات التي تتمثل بإلصاق بطاقة التعرفة المرورية على الواجهة الزجاجية الأمامية للمركبة بطريقة صحيحة، وتحديث بياناته التي بموجبها قد حصل على بطاقة التعرفة المرورية، والالتزام بالتعليمات والاشتراطات المنصوص عليها في الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات وكتيب الإرشادات الذي يُسلم إليه مع البطاقة عند شرائها، وتفعيل البطاقة بعد الاشتراك عبر القنوات المعتمدة من الهيئة.

وفي مقابل التزام مالك المركبة التي تجتاز بوابات التعرفة المرورية في الإمارة بالإجراءات التي سبق بيانها، فإن ذلك سيحول دون فرض الغرامات عليه، المحددة في جدول المخالفات والغرامات الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2010 باعتماد الرسوم والغرامات المترتبة على قانون التعرفة المروية في إمارة دبي.

* قانوني أول - رئيس قسم تشريعات الأمن العام والصحة والسلامة العامة – اللجنة العليا للتشريعات

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