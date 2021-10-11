محمد بن زايد يبحث مع رئيس الكونغو ووزير الخارجية الكوري تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي ــ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي، وسبل تنميته على جميع المستويات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية. جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس فيلكس تشيسكيدي، أمس، في قصر الشاطئ، وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل سموه، أمس، في قصر الشاطئ، جيونغ وي يونغ وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وعدداً من القضايا، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الكوري

محمد بن زايد ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان سبل تعزيز التعاون

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