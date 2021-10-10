محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الكوري

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ .. معالي جيونغ وي يونغ وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية.

ونقل وزير الخارجية الكوري خلال اللقاء .. تحيات فخامة مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية .. إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء ولعلاقات البلدين دوام التطور والازدهار .. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس الكوري وتمنياته لبلاده الصديقة دوام التطور.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.

كما ناقش سموه ووزير الخارجية الكوري عدداً من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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