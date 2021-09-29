روسيا والصين تكشفان في دبي عن إنشاء محطة قمرية

المصدر: (موسكو ـ وكالات)

أعلنت «روس كوسموس» وإدارة الفضاء الصينية عن تقديم بيان مشترك خاص بإنشاء المحطة العلمية القمرية الدولية في مؤتمر دبي الفلكي الدولي، وسيكون البيان بمثابة تكملة لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومتان الروسية والصينية بشأن المحطة القمرية.

وأجرت «روس كوسموس» وإدارة الفضاء الصينية مشاورات مغلقة بشأن مشروع البيان مع خبراء من فرنسا وهولندا وألمانيا وتايلاند وإدارة الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الكوني ووكالة الفضاء الأوروبية ومنظمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الفضائي، بحسب روسيا اليوم. وقالت «روس كوسموس» إن مذكرة التفاهم قد أدرجت عليها تعديلات آخذة بالحسبان اقتراحات الخبراء الدوليين، وستقدم للمجتمع الفضائي الدولي لإجراء مناقشات واسعة في إطار المؤتمر الفلكي الدولي الـ72 بدبي في 25 - 29 أكتوبر المقبل.

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