روسيا والصين تكشفان في دبي عن إنشاء محطة قمرية

المصدر: وكالات

أعلنت"روس كوسموس" وإدارة الفضاء الصينية عن تقديم بيان مشترك خاص بإنشاء المحطة العلمية القمرية الدولية في مؤتمر دبي الفلكي الدولي، وسيكون البيان بمثابة تكملة لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومتان الروسية والصينية بشأن المحطة القمرية.

وأجريتا "روس كوسموس" وإدارة الفضاء الصينية مشاورات مغلقة بشأن مشروع البيان مع خبراء من فرنسا وهولندا وألمانيا وتايلاند وإدارة الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الكوني ووكالة الفضاء الأوروبية ومنظمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الفضائي، بحسب روسيا اليوم.

وقالت "روس كوسموس" إن مذكرة التفاهم قد أدرجت عليها تعديلات آخذة بالحسبان اقتراحات الخبراء الدوليين وستقدم للمجتمع الفضائي الدولي لإجراء مناقشات واسعة النطاق في إطار المؤتمر الفلكي الدولي الـ72 الذي ستعقد اجتماعاته في 25 – 29 أكتوبر المقبل.

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن البيان بشأن إنشاء المحطة القمرية يتضمن مواقف عامة وخاصة بتحقيق مشروع المحطة القمرية العلمية الدولية ومشاركات محتملة لكل الأطراف المعنية وكذلك المبادئ الأساسية التي تعتمدها الأطراف.

يذكر أن "روس كوسموس" وإدارة الفضاء الصينية طرحتا في يونيو الماضي خارطة الطريق الخاصة بالمحطة القمرية العلمية الدولية والتي تقضي بانتهاء عملية إنشائها بحلول عام 2035 . ويخطط لأن تتحقق، حسب خارطة الطريق، أعوام 2026 – 2030 بعثتان قمريتان لتجربة تكنولوجيات الهبوط على سطح القمر ونقل الحمولة وكذلك نقل عينات الصخور القمرية إلى الأرض.

كما تقضي خارطة الطريق بأن تنشأ أعوام 2031 – 2035 البنية التحتية في مدار القمر وعلى سطحه، بما في ذلك وحدات الاتصال ووحدات الطاقة ومعدات أخرى. أما بنية المواصلات فتتضمن روفرات مأهولة وغير مأهولة وروبوتات.

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