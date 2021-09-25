محمد بن راشد: الإمارات دولة المستقبل

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات دولة المستقبل وهي ليست دولة عالمية بل العالم في دولة. وأشار سموه، عبر فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»، إلى أن الجميع في هذا الوطن يحبون تراب الإمارات، وبالحب والتعاضد تقدمت الدولة عالمياً في المجالات كافة.

وقال سموه عبر «الفيديو»: «دولة الإمارات اسمها دولة المستقبل، نحن يا إخوان كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، ونعشق الإمارات. بحبنا وتعاضدنا مع بعض تقدمت الإمارات، دولة الإمارات ما هي دولة عالمية، ولكنها العالم في دولة».

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محمد بن راشد: بحبنا وتعاضدنا تقدمت الإمارات

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