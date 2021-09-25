محمد بن راشد: بحبنا وتعاضدنا تقدمت الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات دولة المستقبل وهي ليست دولة عالمية بل العالم في دولة.

وأشار سموه إلى أن الجميع في الدولة يحبون تراب الإمارات وبالحب والتعاضد تقدمت الدولة عالمياً في المجالات كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مخاطباً أبناء الوطن عبر وسم «ومضات قيادية»،على حسابه في «إنستغرام»: «دولة الإمارات اسمها دولة المستقبل، نحن يا إخوان كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، واحنا نعشق الإمارات، بحبنا وتعاضدنا مع بعض تقدمت الإمارات، دولة الإمارات ما هي دولة عالمية ولكن العالم في دولة».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق في شهر يناير الماضي، وسم ومضات قيادية على حسابه في «إنستجرام»، حيث يشارك سموه من خلالها جانباً من خبراته الحياتية والعملية ورؤيته القيادية، والتي تعد دروساً في الحياة.

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