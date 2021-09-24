خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين باليوم الوطني الـ 91

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعــــودية الشقيقــــة، بمناسبــــة اليوم الوطني الــ 91 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، برقيات تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير دفاع السعودية.

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