خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 91

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة. (أبوظبي - وام)

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأعربوا سموهم عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الوطنية، مشيدين بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية، شملت مختلف الميادين، متمنين لأخيهم خادم الحرمين الشريفين، موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها، دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

تبريكات

كما بعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة، إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91.. باقون معاً أبداً، وماضون بعلاقاتنا الأخوية العميقة والراسخة، نحو صناعة مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة.. أتمنى لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، مواصلة مسيرة النهضة والتطور والازدهار».

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

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