حمدان بن محمد: توجيهات محمد بن راشد أوصلتنا لمرحلة جديدة من النمو

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكنت دبي من بدء مرحلة جديدة من النمو بمعدلات أداء قوية بالمقاييس العالمية رغم التحديات الراهنة التي يتشارك العالم في مواجهتها.

وأضاف في تعليقه على توقعات النمو لاقتصاد دبي، أن دبي تمكنت من تجاوز تبعات الوضع العالمي الاستثنائي الراهن، ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارة نمواً قدره 3.1% العام الجاري، يرتفع إلى 3.4% في 2022.

مؤكداً أن رؤية دبي للمستقبل تدعمها طاقات وطنية مخلصة وشراكات قوية مع العالم. وفي تصريحات منفصلة خلال افتتاحه أمس مؤتمر ومعرض «غازتك»، أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات الغاز الطبيعي والغاز المُسال والهيدروجين والطاقة الذي يشارك فيه 15 ألف خبير، أكد سموه أن الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دبي في الأوساط العالمية، تزيد من مسؤوليتها شريكاً في دعم أهداف التنمية العالمية المستدامة.

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