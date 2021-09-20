تتويج بطل الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي في دبي اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يشهد العالم العربي اليوم الاحتفالية الختامية للمبادرة القرائية الأكبر عربياً لتتويج بطل الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والذي سجل في هذه الدورة أكبر عدد من المشاركين في تاريخه، بواقع 21 مليون مشارك من 52 دولة رغم تحدي جائحة كورونا العالمية.

ويُبث الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي، الذي يشارك فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند الساعة 8.30 مساء اليوم على قناة MBC، وتشهد الاحتفالية إعلان الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة، بالإضافة إلى الفائزين بلقب المشرف المميز والمدرسة المميزة.

وشارك في هذه الدورة 120 ألف مشرف ومشرفة، كما شمل التحدي في هذه الدورة 96 ألف مدرسة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز