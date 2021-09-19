بمرسوم من محمد بن راشد.. تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية

المصدر: البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (39) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً للرئيس.

ونصّ المرسوم على أن يضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: مدير عام هيئة الصحة في دبي، والدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور علوي علي الشيخ، والبروفيسور إيان أندرو جرير، ومحمد حسن الشحي، ووليد سعيد العوضي، إضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

يُذكر أن "مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية" تأسست بناء على القانون رقم 13 لسنة 2021 وتسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة من أبرزها الارتقاء بالخدمات الصحية في دبي، عبر منظومة صحية أكاديمية، تضمن التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، ورفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الصحية المُقدّمة وسهولة الوصول إليها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز استدامة خدمات القطاع الصحي في الإمارة، بما يُحقِّق مخرجات المنظومة الصحية، والمساهمة في دعم ريادة دبي في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مجالات الطب والعلوم الصحية، وبنحو يدعم اقتصاد المعرفة.

كما تهدف المؤسسة إلى تطوير واستقطاب واستبقاء القُدرات الطبّية والبحثيّة، وتعزيز التوطين في مختلف مجالات القطاع الصحي، وتوفير البيئة الداعمة للقيام بالأبحاث العلمية والسريرية، التي تنهض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع، وكذلك المساهمة في رفع مستوى جهوزية وتنافسية الإمارة في القطاع الصحي، من خلال دعم وتطوير الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً لأحدث النُّظُم الصحية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز طبي وصحي عالمي، ومقصد للسياحة الصحية والعلاجية، ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والبحث والابتكار العلمي.

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