حمدان بن محمد: حزني على راشد هو أغلى حزن

المصدر: دبي ــ البيان

استعاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي صادفت أمس، وقال سموه على «تويتر»: «اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فأنزل على عبدك (راشد) رحمة ومغفرة من عندك يا الله». وأرفق سموه التغريدة بأبيات شعرية وجدانية بصوته، قال سموه فيها:

حزني على راشد هو أغلى حزن وآنا من نباه

الطـيب أوصيت العيون انـها بدمعي تكرمه

لو الـحزن يقدر يـرده ما ذخـر جفنـي بكـاه

حزنت لين الشمس تصبح في عيوني مظلمه

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