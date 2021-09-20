حمدان بن محمد: حزني على راشد أغلى حزن

المصدر: دبي - البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، على حسابه الرسمي في «تويتر»، مقطع فيديو يحتوي على قصيدة بصوت سموه كان قد رثى بها أخاه، المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في ذكرى وفاته، وقد أرفق سموه أبيات القصيدة في الفيديو بمجموعة صور يظهر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد، والمغفور له الشيخ راشد بن محمد، وذلك إلى جانب صور أخرى يظهر فيها الشقيقان الكريمان معاً خلال مواقف ومراحل ومحطات حياتية متنوعة. وقد دون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، معلقاً على فيديو القصيدة قائلاً:

«اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فأنزل على عبدك (راشد) رحمة ومغفرة من عندك يا الله».

وقال سموه في أبيات القصيدة النابضة بمعاني الفقد وشدة الحزن:

حزني على راشد هو أغلى حزن وآنا من نباه

الطـيب أوصيت العيون انـها بدمعي تكرمه

لو الـحزن يقدر يـردّه ما ذخـر جفنـي بكـاه

حزنت لين الشمس تصبح في عيوني مظلمه

لو آتـمنـّى شـي من دنيا الفـنا كان الـمنــاه

إن العمر يقسـم ما بين اثنين حتى أقسـمه

واعطيه نصف العمر واشوفه على قيد الحياه

واعلّـمه وش كبـر قـدره في الصـدر واعلّـمه

إنّه هنا في القـلب لين العمر ياصل منتـهاه

وانّي أحارب حزنـي بذكره وطيـبه واهـزمه

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