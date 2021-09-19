محمد بن راشد يعزز دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لفض المنازعات

المصدر: دبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً نصّ على إلغاء كل من «مركز الإمارات للتحكيم البحري» و«مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي»، ودمج اختصاصاتهما وصلاحياتهما في «مركز دبي للتحكيم الدولي». ونص المرسوم، الذي يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لفض المُنازعات، على أن كافة الاتفاقات المُبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، تعد صحيحة ونافذة، ويحلّ مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات.

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