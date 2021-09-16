محمد بن زايد وماكرون يؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

المصدر: باريس ــ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في باريس أمس، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، كما تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وصدر بيان مشترك بمناسبة الزيارة أمس، أشار إلى تأكيد الجانبين على العلاقات الثنائية القوية والتاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي يتم من خلالها التعاون في جميع المجالات، من أجل مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، واستكشاف الفرص الممكنة لتعزيز السلام والازدهار.

كما رحب الجانبان بالافتتاح المرتقب لإكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر المقبل، وبتنظيم اليوم الوطني الفرنسي في الثاني من أكتوبر 2021.

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