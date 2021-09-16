محمد بن زايد يقوم بجولة في مرافق قصر «فونتينبلو»

المصدر: باريس ـ وام

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، لدى وصوله باريس بجولة في مرافق قصر «فونتينبلو» وأقسامه، والذي يعد أحد أهم القصور الملكية في فرنسا وأضخمها بتصاميمه الداخلية والخارجية القائمة على الطراز المعماري الأوروبي الذي ساد خلال العصور الوسطى وعصر النهضة ومن أكثر المعالم التاريخية والسياحية استقطاباً للسياح في فرنسا.

تحفة معمارية

واطلع سموه على «المسرح الإمبراطوري» الذي يعد تحفة معمارية والذي تكفل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بترميمه فأعيدت تسميته باسم «مسرح خليفة بن زايد آل نهيان» عرفاناً وتقديراً لما قدمه للصرح التاريخي.

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