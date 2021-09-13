جرعات لقاح «كوفيد19» في الدولة تلامس 19 مليوناً والإصابات تواصل الانخفاض

المصدر: أبوظبي - وام

لامس مجموع جرعات لقاح «كوفيد19» المقدمة في الدولة الـ19 مليوناً مع وصوله إلى 18942543 جرعة، بمعدل توزيع 191.52 جرعة لكل 100 شخص، وذلك ضمن استراتيجية الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس، فيما واصلت أعداد الإصابات بالفيروس انخفاضها لتصل إلى 620 حالة فقط أمس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة، وأعلنت عن شفاء 785 حالة جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 719,948 حالة.

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