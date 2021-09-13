19 مليون جرعة من لقاح «كوفيد 19» قدمت في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 65574 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 18942543 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 191.52 جرعة لكل 100 شخص.

خطة

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إلى ذلك أعلنت الوزارة عن إجراء 377394 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

فحوصات

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 620 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 728886 حالة. كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,062 حالة.

شفاء

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 785 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 719,948 حالة.

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