محمد بن راشد: الخيل جزء أصيل من حياتنا وعائلاتنا

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره برؤية فرسان العالم يتنافسون بخيولهم في دبي، لافتاً سموه إلى أن فوزه يتحقق برؤية هذه المشاركات الدولية، فالمهم في وجهة نظر سموه ليس من يكسب المركز الأول في السباق، بل أن يكون الجميع فائزاً.

وقال سموه، عبر فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»: «الخيل جزء أصيل من حياتنا وعائلاتنا، نحن بدو من الصحراء، والخيل عنصر مهم في حياتنا. أردت أن أعيد الخيول العربية الأصيلة إلى موطنها».

وأضاف سموه: ««فخور بأن أشاهد منافسات الخيول من مختلف أنحاء العالم هنا، ويتنافسوا في الميدان. فوزي يتحقق برؤية هذه المشاركات الدولية. ليس المهم من يكسب المركز الأول في السباق، فنحن نريد للجميع أن يكون فائزاً».

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: ليس المهم من يكسب المركز الأول في السباق فنحن نريد الفوز للجميع

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز