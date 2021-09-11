محمد بن راشد: ليس المهم من يكسب المركز الأول في السباق فنحن نريد الفوز للجميع

المصدر: (دبي - البيان)

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله عن فخره برؤية فرسان العالم يتنافسون بخيولهم في دبي، وأشار سموه إلى أن فوزه يتحقق برؤية هذه المشاركات الدولية، وقال سموه: ليس المهم من يكسب المركز الأول في السباق، فنحن نريد للجميع أن يكون فائزاً.

جاء ذلك في كلمات لسموه في مقطع فيديو عبر حسابه في «أنستغرام» ضمن وسم #ومضات_قيادية وباللغة الإنجليزية، إذ قال سموه: «فخور بأن أشاهد منافسات الخيول من مختلف أنحاء العالم هنا، ويتنافسوا في الميدان، فوزي يتحقق برؤية هذه المشاركات الدولية، ليس المهم من يكسب المركز الأول في السباق، فنحن نريد للجميع أن يكون فائزاً».

سموه أكد أن «الخيل جزء أصيل من حياتنا وعائلتنا، نحن بدو من الصحراء، والخيل عنصر مهم في حياتنا، أردت أن أعيد الخيول العربية الأصيلة إلى موطنها»، وفي هذا تعبير من سموه عن الفخر بالخيل والبداوة والصحراء، وإيضاح لأهمية الخيل في حياة العرب بالصحراء.

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