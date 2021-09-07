أحمد بن سعيد: الإمارات تكتب قصة ملهمة بجمع العالم في إكسبو استثنائي

المصدر: دبي ـ وام

أكد أعضاء اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي أنه انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ستنطلق في الأول من أكتوبر المقبل مرحلة جديدة من العمل الدؤوب بالتعاون مع شعوب العالم أجمع بهدف تحقيق المزيد من النجاحات الاستثنائية لدولة الإمارات ولجميع الدول المشاركة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمراجعة الاستعدادات النهائية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي. وقال سموه إن الإمارات بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي وتطلعها لخمسين سنة مقبلة، تكتب قصة نجاح ملهمة سيخلدها التاريخ، بعد أن تمكنت بحكمة قادتها وإخلاص شعبها من جمع 191 دولة وبناء منصة عالمية توفر البيئة المثالية لتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف سموه: تمكّنا بالتعاون مع كل فرد من فريق العمل من تبني استراتيجية تركز على تحقيق النتائج الإيجابية، مهما كانت التحديات التي سببتها الجائحة، ونجحنا في جمع العالم في إكسبو دولي استثنائي مبادئه التضامن والتعاون والابتكار.

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