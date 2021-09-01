استخراج واحدة من أكبر حصوات المرارة بالعالم من مريضة خمسينية في دبي

المصدر: د ب أ

تمكن فريق طبي في دبي من استخراج إحدى أكبر الحصوات المرارية على مستوى العالم من مريضة تبلغ من العمر 52 عاماً.

وقال الدكتور صباح الأرناؤوط، أخصائي الجراحة العامة والمناظير في مستشفى الزهراء بدبي، إن المريضة عانت لمدة أربعة أيام آلاماً شديدة في البطن، وتم تشخيص حالتها بوجود حصوات في المرارة، وتبين وجود حصوة ضخمة تعد من أكبر حصوات المرارة المسجلة على مستوى العالم ويبلغ حجمها 7 سم.

وتابع، في بيان اليوم: «تمت إزالة الحصوة من خلال جراحة ثقب المفتاح، وتمكنت المريضة من العودة لمزاولة أعمالها الروتينية في غضون ثلاثة أيام فقط».

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