محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيسي تركيا وأوزبكستان تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي ـ البيان، وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية خلال اتصال هاتفي، أمس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

كما تلقى سموه اتصالاً هاتفياً من شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون وتعزيز الشراكات.

وبعث سموه، رسالة خطية إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، سلّمها معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقائه الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند.

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