محمد بن زايد وأردوغان يبحثان هاتفياً العلاقات والقضايا الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتبادل سموه والرئيس التركي خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

صداقة

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس اتصالاً هاتفياً من شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة.. بحثا خلاله علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. شوكت ميرزاييف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. متمنياً لأوزبكستان وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار والاستقرار.

وتبادل سموه ورئيس أوزبكستان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شراكة

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيباستيان كورتز على إعادة انتخابه رئيساً لحزب الشعب النمساوي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أتقدم بخالص التهاني لصديقي سيباستيان كورتز على إعادة انتخابه رئيساً لحزب الشعب النمساوي.. وأتطلع إلى توطيد شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز علاقاتنا الثنائية المتميزة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز