محمد بن راشد: دعم السلام والتنمية العالمية ركيزة دبلوماسية الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تقوم على أسس راسخة من نشر ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، والعمل الدؤوب لإفشاء السلام وترسيخ ركائزه.

والسعي المستمر لنشر مقومات الأمن والاستقرار في مختلف ربوع المنطقة والعالم، والحرص على اكتشاف دروب جديدة للتعاون في مجالات تدعم جهود التنمية والتطوير بما يخدم المصالح الوطنية، ويعزز صالح الشعوب الشقيقة والصديقة، ويفتح آفاقاً جديدة تعين على تحقيق التطلعات المشتركة نحو غدٍ أفضل يحمل أسباب الخير والنماء للجميع.

جاء ذلك خلال تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جُدد لدول صديقة تم تعيينهم لدى الدولة، حيث تلقّى سموه أوراق اعتماد أحمد رمضان، سفير جمهورية غانا، وجابريال أبيد، سفير دولة بربادوس، وجاستن هاولي، سفير سانت كيتس ونيفيس.

ورحّب سموه بسفراء الدول الصديقة، مؤكداً أن حكومة الإمارات لن تدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تمكنهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل بما يخدم تعزيز روابط التعاون واكتشاف المزيد من الفرص التي تخدم المصالح المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

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