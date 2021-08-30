محمد بن راشد يتسلَّم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد معينين لدى الدولة

المصدر: وام

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جُدد لدول صديقة تم تعيينهم لدى الدولة، حيث تلقّى سموه أوراق اعتماد كل من أصحاب السعادة: أحمد رمضان، سفير جمهورية غانا، وجابريال ابيد، سفير دولة بربادوس، وجاستن هاولي، سفير سانت كيتس ونيفيس.

وقد رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسفراء الدول الصديقة مع تسلمهم عملهم لدى الدولة، مؤكداً أن حكومة الإمارات لن تدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تمكنهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل بما يخدم في تعزيز روابط التعاون واكتشاف المزيد من الفرص التي تخدم المصالح المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سموه أن الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تقوم على أسس راسخة من نشر ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، والعمل الدؤوب لإفشاء السلام وترسيخ ركائزه، والسعي المستمر لنشر مقومات الأمن والاستقرار في مختلف ربوع المنطقة والعالم، والحرص على اكتشاف دروب جديدة للتعاون في مجالات تدعم جهود التنمية والتطوير بما يخدم المصالح الوطنية، ويعزز صالح الشعوب الشقيقة والصديقة ويفتح آفاق جديدة تعين على تحقيق التطلعات المشتركة نحو غد أفضل يحمل أسباب الخير والنماء للجميع.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للسفراء الجدد بالتوفيق في عملهم، داعياً إياهم للعمل على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهم ودولة الإمارات ضمن مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات عبر رصد مسارات جديدة يمكن من خلالها زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى لخدمة أهداف التطوير والتنمية في شتى المجالات، كما تمنى سموه للسفراء المُعينين ولعائلاتهم طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات ضمن مجتمع سمته التعايش والسلام والطمأنينة والأمان.

من جانبهم، نقل السفراء الثلاثة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحيات قادة وزعماء دولهم وتمنياتهم لسموهم بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر تسلّم أوراق اعتماد السفراء الجدد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء.

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