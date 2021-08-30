محمد بن راشد: الإمارات تفوقت عالمياً بروح الفريق في التعامل مع الجائحة

المصدر: أبوظبي ــ وام

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن الإمارات تفوقت عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا.

مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة عمل دولة الإمارات كفريق واحد، ومبشراً بالقول: «لقد مر الأسوأ». جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء، اطلع خلاله على مستجدات إجراءات دعم القطاع الطبي، واعتمد اللوائح المنظمة للمنتجات الطبية والصيدلانية في الدولة.

إضافة إلى دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون. كما اعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

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