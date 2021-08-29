إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة منال بنت محمد

المصدر: البيان

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اجتماعاً لمجلس الوزراء اطلع خلاله على مستجدات إجراءات دعم القطاع الطبي خلال جائحة "كوفيد-19" واعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة الشيخة منال بنت محمد... و تعيين 11 قاضياً جديداً في المحاكم الاتحادية.

كما اعتمد سموه اليوم اللوائح المنظمة للمنتجات الطبية والصيدلانية في الدولة... والهدف ضمان وجود وجودة كافة احتياجاتنا الطبية الوطنية على مدار العام.. وفي كافة مناطق الدولة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات عملت كفريق واحد خلال الجائحة... وأن النتيجة تفوق عالمي في التعامل معها، موضحاً سموه أن الأسوأ قد مر .

وقال سموه عبر تويتر: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء اطلعنا خلاله على مستجدات إجراءات دعم القطاع الطبي خلال جائحة "كوفيد-19"... لقد مر الأسوأ... ودولة الإمارات عملت كفريق واحد خلال الجائحة... والنتيجة تفوق عالمي في التعامل معها.

وتابع سموه: واعتمدنا إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة الشيخة منال بنت محمد... واعتمدنا تعيين 11 قاضياً جديداً في المحاكم الاتحادية..

وأضاف سموه كما اعتمدنا اليوم اللوائح المنظمة للمنتجات الطبية والصيدلانية في الدولة... والهدف ضمان وجود وجودة كافة احتياجاتنا الطبية الوطنية على مدار العام.. وفي كافة مناطق الدولة.

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