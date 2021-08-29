محمد بن راشد: الشعب القطري قرابة وصهر

المصدر: دبي ـ البيان، وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قوة أواصر القرابة بين الشعبين الإماراتي والقطري، وقال سموه على «تويتر» بمناسبة لقائه، على هامش قمة بغداد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر: «الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى.. حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها».

وتبادل سموه مع أمير دولة قطر الشقيقة، خلال اللقاء، الأحاديث حول المؤتمر ونتائجه المتوقعة بما يخدم دوام الأمن والاستقرار للعراق الشقيق، كما بحثا تعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.





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