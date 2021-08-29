محمد بن راشد: شراكتنا مع الكويت عميقة وقديمة ومتجددة

المصدر: دبي - البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، على هامش «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، الذي انعقد أمس في العاصمة العراقية بغداد.

القضايا الدولية

وبحث سموه، ورئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات راسخة

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في دعم مختلف قضايا المنطقة العربية، منوهاً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين الإماراتي والكويتي، متمنياً دوام الأمن والاستقرار والتقدم لدولة الكويت الشقيقة وشعبها المعطاء. وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «التقيت اليوم الشيخ صباح خالد الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وذلك على هامش قمة بغداد للتعاون شراكتنا مع الكويت عميقة وقديمة ومتجددة.. ومستقبل دول الخليج والمنطقة إلى خير وتقدم وازدهار بهذا التعاون والروح الجديدة في منطقتنا».

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسالم عيسى القطام، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق.

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