طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد على النحو التالي:

الأربعاء

الطقس: رطب ومغبر صباحاً يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على السواحل صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً خاصة غرباً مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً - تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب على السواحل وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً ومغبر نهاراً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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