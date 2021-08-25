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    طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

    المصدر:
    • وام
    التاريخ:

    توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد على النحو التالي:

    الأربعاء

    الطقس: رطب ومغبر صباحاً يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

    الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

    البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

    الخميس

    الطقس: رطب على السواحل صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.

    الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

    البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

    الجمعة

    الطقس: رطب صباحاً خاصة غرباً مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً - تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

    الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

    البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

    السبت

    الطقس: رطب على السواحل وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً.

    الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

    البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

    الأحد

    الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً ومغبر نهاراً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

    الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

    البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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    • بحر عمان،
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    • البحر
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