دبي وأبوظبي أكثر مدن المنطقة أماناً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

في تفوق متجدد تصدرت أبوظبي ودبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «مؤشر أكثر المدن أماناً» لعام 2021، الصادر أمس من مجلة «إيكونومست» البريطانية. ويفاضل المؤشر في مستويات الأمان بين 60 مدينة من كافة أنحاء العالم، ويمنح كل مدينة رصيداً إجمالياً من النقاط، نهايته العظمى 100 نقطة استناداً إلى أرصدة المدينة في 76 مؤشراً فرعياً، من أبرزها الأمن الشخصي، والرقمي، والصحي، والبنية التحتية الأمنية، إلى جانب مؤشر فرعي جديد استحدثته المجلة هذا العام، وهو الأمن البيئي.

ونالت أبوظبي المركز الـ31 عالمياً برصيد 66.9 نقطة، فيما حلت دبي في المركز الـ35 برصيد 64.6 نقطة. وتفوقت المدينتان معاً على كل من بكين، وإسطنبول، وموسكو، وبانكوك.

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