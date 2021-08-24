«إيكونومست»: دبي وأبوظبي أكثر المدن أماناً

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت أبوظبي ودبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «مؤشر أكثر المدن أماناً» لعام 2021، الصادر أمس من مجلة «إيكونومست» البريطانية.

وتعتمد فكرة المؤشر الذي تُصدره «إيكونومست» كل عامين، على المفاضلة في مستويات الأمان بين 60 مدينة من كافة أنحاء العالم. وتمنح المجلة كل مدينة رصيداً إجمالياً من النقاط نهايته العظمى 100 نقطة استناداً إلى أرصدة المدينة في 76 مؤشراً فرعياً، من أبرزها الأمن الشخصي، الرقمي، الصحي، البنية التحتية الأمنية، إلى جانب مؤشر فرعي جديد استحدثته المجلة هذا العام، وهو الأمن البيئي.

ونالت أبوظبي المركز الــ 31 عالمياً برصيد 66.9 نقطة، فيما حلت دبي في المركز الــ 35 برصيد 64.6 نقطة.

وتفوقت المدينتان معاً على كل من بكين، إسطنبول وموسكو، التي جاءت في المراكز الــ 36، 37 و38، على التوالي، كما تفوقتا أيضاً على بانكوك التي حلت في المركز الــ 43، ونيودلهي التي جاءت في المركز الــ 48.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والتي حصلت على 82.4 نقطة، تلتها تورنتو برصيد 82.2 نقطة، بينما كان المركز الثالث من نصيب سنغافورة برصيد 80.7 نقطة.

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