6 مناقصات تطرحها «البنية التحتية» الشهر الجاري

المصدر: (دبي - أحمد يحيى)

تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال شهر أغسطس الجاري، 6 مناقصات متنوعة تشمل إنشاء وإنجاز مبانٍ، وتقديم خدمات استشارية هندسية، حيث سيتم طرح المناقصات إلكترونياً عبر رابط الوزارة (service.moid.gov.ae). وتتضمن المناقصات إضافات لمستشفى صقر ومستشفى القاسمي، وسيكون موعد فتح المظاريف 23 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى إنشاء وإنجاز مبنى مواقف السيارات متعددة الطوابق لمبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالبطين في أبوظبي، ومبنى غرفة الأمن، والأعمال الخارجية، وسيكون موعد فتح المظاريف 30 أغسطس الجاري.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز