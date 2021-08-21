6 مناقصات تطرحها «البنية التحتية» الشهر الجاري

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال شهر أغسطس الجاري، 6 مناقصات متنوعة تشمل إنشاء وإنجاز مبانٍ، وتقديم خدمات استشارية هندسية، حيث سيتم طرح المناقصات إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وتتضمن المناقصات إضافات لمستشفى صقر ومستشفى القاسمي وسيكون موعد فتح المظاريف 23 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى إنشاء وإنجاز مبنى مواقف السيارات متعددة الطوابق لمبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالبطين في أبوظبي ومبنى غرفة الأمن، والأعمال الخارجية، وسيكون موعد فتح المظاريف 30 أغسطس الجاري.

وتشمل المناقصات كذلك تقديم خدمات استشارية للاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي «المرحلة الثانية»، وذلك لتفعيل الاستراتيجية وتحقيق الأهداف التي تتضمن: تقييم وتحديد قائمة مشاريع التنقل الذكي التي سيتم تنفيذها في الدولة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين على المستوى الاتحادي والمحلي، وتحديد المتطلبات التجارية والتقنية والتشغيلية والتنظيمية والتمويلية التفصيلية، بالإضافة إلى عوامل تمكين الحلول لتنفيذ المشاريع الرئيسية، فضلاً عن إشراك الشركاء المستهدفين وتقييم القدرات، وإعداد جميع المستندات المطلوبة وحزم التنفيذ إلى قائمة مستهدفة من الشركاء، وإجراء جميع المناقشات والعروض المسبقة اللازمة، وتم تحديد موعد فتح المظاريف يوم 24 أغسطس الجاري.

وتتضمن المناقصات تقديم خدمات استشارية هندسية لتشغيل نظام إدارة أصول وممتلكات الطرق وسيكون موعد فتح المظاريف 24 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المكانية للدولة، وتم تحديد 26 أغسطس الجاري موعداً لفتح المظاريف.

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