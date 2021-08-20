إصابات «كورونا» في أدنى مستوياتها بالدولة منذ بداية العام

المصدر: (دبي ـ البيان)

واصلت أعداد الإصابة بفيروس «كورونا» انخفاضها في الدولة، لتسجل أمس 1077 إصابة، وهو أدنى مستوى في الإصابات منذ بداية العام. وتبشّر هذه النتائج باقتراب تحقيق التحصين التام للمجتمع من الجائحة، وخاصة مع وصول مجموع اللقاحات ضد الفيروس، المقدمة لأفراد المجتمع إلى 17.566.410 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح إلى 177.61 جرعة لكل 100 شخص، وهو ما يضع الإمارات في صدارة دول العالم الأكثر تطعيماً للسكان. ويعكس هذا النجاح جهود الدولة المتواصلة للحد من تداعيات الجائحة، عبر الحملة الوطنية للقاح، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى وعي المجتمع بأهمية أخذ اللقاحات، والتقيد بالإجراءات الوقائية، وتعليمات الجهات الصحية المختصة.

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