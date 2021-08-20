59,727 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمت خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 59.727 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17.566.410 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 177.61 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

فحوصات

إلى ذلك وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس (كورونا) المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 318,348 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,077 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 706,166 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة، وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,012 حالة.

وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة شفاء 1,611 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 686,025 حالة.

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