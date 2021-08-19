المصدر: أبوظبي - وام

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأن دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد، وذلك لاعتبارات إنسانية.



إلى ذلك، قلّد الفريق الركن مهندس عيسى المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، عدداً من أبطال القوات المسلحة «وسام الشجاعة» و«وسام الإمارات العسكري»، وذلك لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من مطار كابل في أفغانستان في ظروف قاهرة. وأعرب الفريق عيسى عن اعتزاز وفخر قيادة وشعب الإمارات بأبطالها من منتسبي القوات المسلحة من حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرّفة تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



تكريم أبطال قواتنا المسلحة لمواقفهم في إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من أفغانستان

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز