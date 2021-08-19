تكريم أبطال قواتنا المسلحة لمواقفهم في إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

قلّد الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة أمس عدداً من أبطال القوات المسلحة «وسام الشجاعة» و«وسام الإمارات العسكري»، وذلك لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من مطار كابل في أفغانستان في ظروف قاهرة.

وأعرب الفريق عيسى عن اعتزاز وفخر قيادة وشعب الإمارات بأبطالها من منتسبي القوات المسلحة من حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرّفة تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني، داعياً الله عز وجل أن يديم العز والأمن لوطننا في ظل القيادة الحكيمة وتوجيهاتها على الحفاظ على أبنائنا ومكتسبات دولة الإمارات في جميع الظروف والأحوال. وأشاد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بجهود أبطال القوات المسلحة، مدوناً عبر حسابه في «تويتر»: «كفو وبيض الله ويوهكم وحفظكم من كل شر».

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