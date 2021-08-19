83 % الإمارات تتصدر دول العالم الأكثر تطعيماً للسكان

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت إحصاءات موقع (our world in data) العالمي أن الإمارات تتربع على مركز صدارة الدول الأكثر تطعيماً للسكان منذ 5 يونيو الماضي وحتى 17 أغسطس الجاري، بنسبة 83% من السكان، منهم 73% حصلوا على جرعتين أو أكثر من اللقاح، و9.5% حصلوا على جرعة واحدة.

وذكرت الإحصاءات أن 31.8% من سكان العالم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد 19» حتى الآن، فيما بلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح 23.9%، وبلغ إجمالي المطعمين باللقاح حول العالم 4.8 مليارات شخص من أصل 7.8 مليارات يعيشون على كوكب الأرض، بمعدل توزيع يومي 34.5 مليون جرعة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه نسبة المطعمين في الدول منخفضة الدخل والفقيرة حوالي 1.3% من سكان تلك الدول.

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الإمارات تتصدر دول العالم الأكثر تغطية بالتطعيمات منذ 5 يونيو الماضي

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