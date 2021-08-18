الإمارات تتصدر دول العالم الأكثر تغطية بالتطعيمات منذ 5 يونيو الماضي

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت إحصائيات موقع (our world in data) العالمي أن 31.8% من سكان العالم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد ـ 19 حتى الآن، فيما بلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح 23.9%، وبلغ إجمالي المطعمين باللقاح حول العالم 4.8 مليار شخص من أصل 7.8 مليار شخص يعيشون على كوكب الأرض، بمعدل توزيع يومي 34.5 مليون جرعة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه نسبة المطعمين في الدول منخفضة الدخل والفقيرة حوالي 1.3% من سكان تلك الدول.

وذكرت الإحصائيات أن دولة الإمارات تتربع على مركز صدارة الدول الأكثر تطعيما للسكان منذ 5 يونيو الماضي وحتى 17 أغسطس الجاري بنسبة 83% من السكان منهم 73% حصلوا على جرعتين أو أكثر من اللقاح و9.5% حصلوا على جرعة واحدة.

ووفقا لإحصائيات الموقع جاءت الأورجواي ثاني الدول الأكثر تطعيما لسكانها بواقع 76%، يليها اسبانيا في المركز الثالث بنسبة 75%، ثم تشيلي بنسبة 74%، يليها بريطانيا في المركز الخامس بنسبة 70%، وفرنسا بنسبة 69%، واسرائيل وايطاليا بنسبة 68%، وفي المركز التاسع جاءت البحرين بنسبة 66%، وجاءت المانيا عاشرا بنسبة تطعيم بلغت 63% من السكان، يليها الولايات المتحدة الأمريكية والمجر بنسبة 59%، ثم البرازيل وتركيا وصربيا والمكسيك بنسب57% و52% و42% على التوالي.

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