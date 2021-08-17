محمد بن زايد ورئيس قرغيزستان يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي ــ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصادر جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان الصديقة، أمس، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة، وتنمية مختلف جوانب التعاون، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما، ويحقق مصالحهما المتبادلة. كما تناول الاتصال تطورات جائحة «كوفيد 19»، وتبادل جهات النظر، بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما أجرى سموه، أمس، اتصالاً هاتفياً مع جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، اطمأن خلاله على صحته، بعد خروجه من المستشفى، إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.. معرباً عن تمنياته له دوام الصحة والعافية.

كما نقل سموه إلى الرئيس جايير بولسونارو، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأطيب أمنياته له بالصحة والسلامة، ولبلاده وشعبه الصديق، مزيداً من التقدم والازدهار.

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