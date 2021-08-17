محمد بن زايد ورئيس قيرغيزستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة أمس ـ خلال اتصال هاتفي ـ علاقات الصداقة وتنمية مختلف جوانب التعاون بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الاتصال تطورات انتشار جائحة «كوفيد ــ 19» وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

وتبادل سموه ورئيس قرغيزستان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اتصال

كما أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس اتصالاً هاتفياً مع جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة اطمأن خلاله على صحته بعد خروجه من المستشفى إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً، معرباً عن تمنياته له دوام الصحة والعافية.

كما نقل سموه إلى الرئيس جايير بولسونارو تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأطيب أمنياته له بالصحة والسلامة ولبلاده وشعبه الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره لسموه على ما أبداه من مشاعر طيبة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام الخير والرخاء.

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