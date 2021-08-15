محمد بن راشد: خدمة الإنسان ستبقى ركيزة عملنا الحكومي

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات، قدمت للعالم فكراً متفرداً، ونموذجاً استثنائياً متميزاً في تطوير وقيادة العمل الحكومي المستقبلي، حتى صارت نموذجاً ومثالاً يحتذى به في استدامة التطوير والتحديث على المستوى العالمي، ومصدر إلهام للكثيرين في الأداء الحكومي المتقدم.

وقال سموه: اعتمدنا نتائج تصنيف النجوم لـ 69 مركز خدمة حكومياً.. 14 مركزاً حققت ارتفاعاً بتصنيفها.. مركز مرور وترخيص الفجيرة، وهيئة الهوية فرع البرشاء في دبي، حصلا على أعلى تصنيف، وهو 6 نجوم.. مبروك لمراكز الـ 6 نجوم.. ولمراكز الـ 3 نجوم».

كما أكد سموه أن «خدمة الإنسان وتسهيل حياته، ستبقى ركيزة رئيسة في مسيرة عملنا الحكومي، والهدف الأسمى لكافة خطط وبرامج حكومة الإمارات».

وأشار سموه إلى أنه، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، إلا أن حكومة الإمارات، تمكنت من مواصلة العمل، والاستمرار في تقديم الخدمات في جميع مراكز الخدمة، وتحويل التحديات إلى فرص، وأثبتت جاهزية وقدرة كبيرة في التعامل مع الأزمات والحالات الاستثنائية، وحققت نقلات نوعية في تطوير أساليب العمل الحكومي، ما يؤكد أنها من أفضل حكومات العالم استعداداً وجاهزية، للتعامل مع المتغيرات والحالات الطارئة.

وقال سموه «رأينا جهات تجاوزت التوقعات، وحققت تصنيف الست نجوم، وأخرى تراجعت تقييماتها، وجهات لا تزال تراوح مكانها.. ونقول للجميع بأن سقف الطموحات والتوقعات، سيرتفع خلال المرحلة المقبلة».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز