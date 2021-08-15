محمد بن راشد: سقف الطموحات والتوقعات سيرتفع في المرحلة المقبلة

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات قدمت للعالم فكراً متفرداً ونموذجاً استثنائياً متميزاً في تطوير وقيادة العمل الحكومي المستقبلي حتى صارت نموذجاً ومثالاً يحتذى به في استدامة التطوير والتحديث على المستوى العالمي، ومصدر إلهام للكثيرين في الأداء الحكومي المتقدم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر «تويتر»: «اعتمدنا اليوم نتائج تصنيف النجوم لـ69 مركز خدمة حكومياً.. 14 مركزاً حققت ارتفاعاً بتصنيفها.. مركز مرور وترخيص الفجيرة وهيئة الهوية فرع البرشاء في دبي حصلا على أعلى تصنيف وهو 6 نجوم.. مبروك لمراكز الـ 6 نجوم.. ولمراكز الـ 3نجوم نقول التقنية تقدمت وتقدم خدمات أفضل من ذلك».

كما أشار سموه إلى أنه وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» إلا أن حكومة الإمارات تمكنت من مواصلة العمل والاستمرار في تقديم الخدمات في جميع مراكز الخدمة، وتحويل التحديات إلى فرص وأثبتت جاهزية وقدرة كبيرة في التعامل مع الأزمات والحالات الاستثنائية وحققت نقلات نوعية في تطوير أساليب العمل الحكومي ما يؤكد أنها من أفضل حكومات العالم استعداداً وجاهزية للتعامل مع المتغيرات والحالات الطارئة.

وقال سموه «رأينا جهات تجاوزت التوقعات وحققت تصنيف الست نجوم وأخرى تراجعت تقييماتها وجهات لاتزال تراوح مكانها.. ونقول للجميع بأن سقف الطموحات والتوقعات سيرتفع خلال المرحلة المقبلة».

و أكد سموه أن «خدمة الإنسان وتسهيل حياته ستبقى ركيزة رئيسية في مسيرة عملنا الحكومي والهدف الأسمى لكافة خطط وبرامج حكومة الإمارات».

جاء ذلك، بمناسبة اعتماد سموه نتائج تقييم مراكز الخدمة وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات للدورة الرابعة التي شملت تقييم 69 مركزاً في 12 جهة حكومية اتحادية في الدولة، وتصدرت نتائجها «وزارة الداخلية» و«الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية» بحصول مركزين تابعين لهما على تصنيف الست نجوم وهي المرة الأولى التي يتم فيها حصول أي من مراكز تقديم الخدمات في الحكومة الاتحادية على تصنيف 6 نجوم لتشكل سابقة منذ تطبيق نظام تصنيف النجوم العالمي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2012.

نجوم

وشهدت الدورة الرابعة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات حصول مركزين على تصنيف 6 نجوم و14 مركزاً على تصنيف 5 نجوم، و32 مركزاً على تصنيف 4 نجوم، و21 مركزاً على تصنيف 3 نجوم، إضافة إلى دخول 14 مركزاً للمرة الأولى في عمليات التقييم، وتحقيق 14 مركزاً ارتفاعاً في تصنيفها، بينما انخفض تصنيف 19 مركزاً ضمن نتائج تقييم مراكز الخدمة وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

تهنئة

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجهات المتميزة التي حصلت على تصنيف 6 نجوم وشكر جهودهم وتفانيهم في العمل والتطوير، قائلاً سموه: نبارك لوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حصول مركزيهما على تصنيف 6 نجوم... هذا نتاج جد واجتهاد وعمل متواصل بروح الفريق الواحد أثمر في حصول مركزين تابعين لهما على نتائج مشرفة ومتميزة، ما يدعم مسيرة تطوير نموذج العمل الحكومي ويلبي متطلبات المستقبل ويعود بالخير على جميع فئات وأفراد المجتمع داعياً سموه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة وبما يسهم في تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وشدد سموه على أهمية الإنصات لصوت المتعامل وتعزيز ثقته بالخدمات الحكومية وتوفير خدمات متميزة تلبي طموحاته وتطلعاته وتناسب احتياجاته وتفضيلاته التي تشكل ركيزة أساسية للعمل الحكومي المستقبلي للوصول إلى أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

وقد شملت الدورة الرابعة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات تقييم نخبة من المقيمين الإماراتيين والاستعانة بالزيارات المتكررة للمتسوق السري وتقييماته لتعزيز الشفافية والدقة في النتائج والاستعانة بردود الأفعال وتعليقات المتعاملين على وسائل التواصل الاجتماعي ما يضمن حصول مراكز الخدمة في الجهات الحكومية على النتائج المستحقة باعتبار أن الثقة بالخدمة أساس عمليات التقييم.

وأظهرت نتائج الدورة الرابعة لتطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، تطوراً في مستوى أداء الجهات الحكومية وقدرة على تقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية ومرونة في التعامل مع المتغيرات والحالات الطارئة إضافة إلى الجاهزية في استمرارية تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في جميع الظروف خصوصاً وقت الأزمات وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة والرؤى الاستباقية التي تتمتع بها قيادة دولة الإمارات.

«الداخلية» و«الهوية»

وتفصيلاً حصلت وزارة الداخلية ـ مركز خدمات المرور والترخيص - الفجيرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ـ مركز البرشاء لسعادة المتعاملين - دبي، على تصنيف 6 نجوم، كما حصل 14 مركزاً على تصنيف 5 نجوم وهي:» من وزارة الداخلية «مركز خدمات المرور والترخيص - الشارقة، ومركز شرطة النعيمية الشامل - عجمان، ومركز شرطة المدينة الشامل - عجمان، ومركز شرطة الحميدية الشامل - عجمان، ومركز خدمات المرور والترخيص - رأس الخيمة، ومركز خدمات الحماية المدنية والسلامة - أم القيوين، ومركز خدمات المرور والترخيص - أم القيوين.

ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي، ومركز خليفة لسعادة المتعاملين - أبوظبي، ومركز مدينة خليفة الطبية لسعادة المتعاملين- أبوظبي، ومركز مصفح لسعادة المتعاملين- أبوظبي، ومركز الراشدية لسعادة المتعاملين - دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رأس الخيمة، ومن وزارة تنمية المجتمع حصل مركز وزارة تنمية المجتمع - مركز عجمان.

كما حصل 32 مركزاً على تصنيف 4 نجوم وهي من وزارة الداخلية، مركز شرطة خورفكان الشامل - الشارقة، ومركز شرطة البحيرة الشامل - الشارقة،ومركز شرطة الصناعية الشامل - الشارقة، ومركز شرطة الغرب الشامل - الشارقة، ومركز خدمات الحماية المدنية والسلامة - عجمان، ومراكز شرطة المدينة الشامل - الفجيرة، ومركز شرطة المعمورة الشامل - رأس الخيمة،،ومركز شرطة المدينة الشامل - أم القيوين.

4 نجوم

كما حصل على تصنيف 4 نجوم من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مركز الجزيرة لسعادة المتعاملين - أبوظبي، ومركز العين لسعادة المتعاملين - العين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - العين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - الظفرة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خورفكان، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - عجمان، ومركز عجمان لسعادة المتعاملين - عجمان، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ـ الفجيرة، ومركز رأس الخيمة لسعادة المتعاملين - رأس الخيمة.

وحصل على تصنيف 4 نجوم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مركز سعادة المتعاملين - دبي، ومن وزارة تنمية المجتمع، وزارة تنمية المجتمع - مركز العين، وزارة تنمية المجتمع - مركز الفجيرة، ووزارة تنمية المجتمع ـ مركز رأس الخيمة، ومن وزارة الطاقة والبنية التحتية، مركز سعادة المتعاملين ـ دبي، ومركز سعادة المتعاملين - المنطقة الشرقية، ومن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مركز سعادة المتعاملين - دبي. ومن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مركز سعادة المتعاملين الذيد - الشارقة، ومركز سعادة المتعاملين- الفجيرة، ومركز سعادة المتعاملين- دبا الفجيرة، ومركز سعادة المتعاملين - أم القيوين، ومركز سعادة المتعاملين خرّان - رأس الخيمة، ومركز النخيل - رأس الخيمة، ومركز المدينة - رأس الخيمة، ومن صندوق الزكاة، مركز سعادة مستحقي الزكاة - أبوظبي.

كما حصل 21 مركزاً على تصنيف 3 نجوم وهي من وزارة الداخلية،مركز خدمات الحماية المدنية والسلامة - أبوظبي، ومركز خدمات الحماية المدنية والسلامة - العين، ومركز خدمات الحماية المدنية والسلامة - الفجيرة، ومركز خدمات الحماية المدنية والسلامة - رأس الخيمة، ومن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مكتب وزارة الخارجية ـ دبي، ومكتب وزارة الخارجية ـ الشارقة، ومن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مركز سعادة المتعاملين -دبي.

كما حصل على تصنيف 3 نجوم من وزارة التربية والتعليم، مركز سعادة المتعاملين - أبوظبي، ومركز سعادة المتعاملين - العين، ومركز سعادة المتعاملين - الشارقة، ومن وزارة تنمية المجتمع، وزارة تنمية المجتمع - مركز أبوظبي، ووزارة تنمية المجتمع ـ مركز جميرا - دبي، ووزارة تنمية المجتمع مركز الشارقة، ووزارة تنمية المجتمع - مركز خورفكان، ووزارة تنمية المجتمع - مركز دبا الفجيرة، ووزارة تنمية المجتمع - مركز أم القيوين، ومن وزارة الطاقة والبنية التحتية، مركز سعادة المتعاملين - أبوظبي، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مركز الشارقة لسعادة المتعاملين - الشارقة، ومن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مركز سعادة المتعاملين - أبوظبي، ومركز سعادة المتعاملين - الشارقة.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعتبر الأولى في العالم التي تتبنى تصنيف مراكز خدمة المتعاملين وفق نظام النجوم العالمي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله،، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وإعادة صياغة مفهوم مبتكر وإطار متكامل لتقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها إلى أفضل المستويات العالمية بما يضمن تحقيق رضا المتعاملين وتحسين حياة الناس.

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