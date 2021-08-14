محمد بن راشد: السعي إلى المعرفة يقود إلى السعادة

المصدر: (دبي - عبدالمنعم الشديدي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أننا جميعاً نخدم دولة الإمارات، وأضاف سموه: «إذا كان عندك حلم، ورغبة، وطموح، وإرادة، وقدرة، ومعرفة، فإنك تحتاج لشيء أخير، وهو العمل».

وقال سموه، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»: «لا بد أن نبذل كل معرفتنا ونسعى إلى المعرفة، والسعي إلى المعرفة هو السعي إلى السعادة». وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»، إذ يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

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