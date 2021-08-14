محمد بن زايد: الإمارات تتضامن مع اليونان في مواجهة الظروف الصعبة

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، تلقاه أمس، من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تضامن الإمارات مع اليونان في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها، إثر الحرائق التي تجتاح عدداً من المناطق. وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن شكره للدعم الذي تواصل الإمارات تقديمه إلى بلاده، ومساعدة المتأثرين من حرائق الغابات، وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

إضافة إلى مساهمتها في إخماد الحرائق. كما جرى، خلال الاتصال، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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