محمد بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع اليونان في مواجهة الظروف الصعبة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة تضامن دولة الإمارات مع اليونان في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها إثر الحرائق التي تجتاح عدداً من المناطق، كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وكان سموه تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس أعرب خلاله عن شكره للدعم الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى بلاده ومساعدة المتأثرين من حرائق الغابات وتوفير احتياجاتهم الضرورية، إضافة إلى مساهمتها في إخماد الحرائق التي يشهدها عدد من مناطق اليونان.

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